بعد حادث الموت والانتقادات.. "نقل جازان": عكس الطريق سبب حادث "المزرق"

وأوضح المتضررون لـ"سبق" أن عددًا من الجهات، بما فيها "مرور ونقل جازان"، وقفوا على هذا الطريق، وشاهدوا الاحتياج الضروري لهذا الطريق.. مشيرين إلى أنه بحسب ما علموا، فقد تم اعتماد فتح دوران أمام محطة غرب خزان الحميراء، مع إلغاء الفتحة التي تبعد عن مفرق الصيابة بأكثر من 100 متر؛ لأنه ليس منها فائدة، ومع ذلك لم يروا شيئًا -على حد قولهم- بالرغم من خطورة الطريق.