"عش بصحة": احرص على تهيئة جسمك بدنيًّا قبل الحج لتجنُّب التعب أثناء أداء المناسك

ولتحقيق ذلك نصحت بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًّا، وممارسة التمارين الهوائية، والحرص على الأنشطة الحركية، مثل استخدام الدرج بدلاً من المصعد، وإذا كان هناك مرض مزمن فيجب استشارة الطبيب حول نوع النشاط البدني.