"عش بصحة": احرص على تهيئة جسمك بدنيًّا قبل الحج لتجنُّب التعب أثناء أداء المناسك

قالت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" إن تهيئة جسمك بدنيًّا قبل الحج يسهم في تجنب التعب والإرهاق أثناء أداء المناسك.
وفي التفاصيل، أوضح حساب "عش بصحة" عبر إنفوجراف على منصة "إكس" أنه يجب الاستعداد البدني للحج لأداء المناسك دون الشعور بالتعب والإرهاق، من خلال تهيئة الجسم بدنيًّا قبل الحج.
ولتحقيق ذلك نصحت بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًّا، وممارسة التمارين الهوائية، والحرص على الأنشطة الحركية، مثل استخدام الدرج بدلاً من المصعد، وإذا كان هناك مرض مزمن فيجب استشارة الطبيب حول نوع النشاط البدني.