الشيخ "الخريجي" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الثلاثاء، الشيخ إبراهيم بن محمد الخريجي، عن عمر يناهز الـ112 عامًا.
وتَقررت الصلاة على جثمان الراحل بعد صلاة عصر هذا اليوم في جامع الراجحي بمدينة الرياض، والدفن في مقبرة النسيم.
وتستقبل أسرة الشيخ الخريجي -رحمه الله- العزاء في فقيدها ابتداءً من غد الأربعاء، والخميس والجمعة في منزله بمدينة الخرج، من صلاة العصر إلى صلاة العشاء.
يشار إلى أن الفقيد هو والد المهندس عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس إدارة صحيفة "سبق" الإلكترونية.
وتتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لأسرة الراحل الشيخ إبراهيم بن محمد الخريجي، وتدعو الله أن يسكنه الفردوس الأعلى.
موقع العزاء
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