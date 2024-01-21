استجابة إسعافية في 13 دقيقة.. تفاصيل إصابة معلمات وطلاب بـ"حادث الفجر بالمخواة"

وتم على الفور توجيه أربع فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر وأيضًا القائد الميداني، وفرقتين إسعافيتين من الصحة، وعند وصول أول فرقة إسعافية لموقع الحادث تَبين وجود تسع إصابات تم التعامل معها إسعافيًّا حسب البروتوكول الإسعافي المتبع، وكانت إصابة خمس منهم متوسطة، و3 إصابات بسيطة، وإصابة خطيرة، وتم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى المخواة العام.