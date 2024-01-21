استجابة إسعافية في 13 دقيقة.. تفاصيل إصابة معلمات وطلاب بـ"حادث الفجر بالمخواة"

تَكَشّف لـ"سبق" تفاصيل حادث الساعات الأولى من فجر اليوم في المخواة، والذي وقع بين حافلة ومركبة، ونتج عنه عدد من الإصابات بين معلمات وطالبات مدرسة، وإصابة قائد المركبة الأخرى.
وتفصيلًا، ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر في تمام الساعة 7:13 ص اليوم الأحد يفيد بوجود حادث تصادم؛ وذلك بمحافظة المخواة؛ تحديدًا "الجوة".
وتم على الفور توجيه أربع فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر وأيضًا القائد الميداني، وفرقتين إسعافيتين من الصحة، وعند وصول أول فرقة إسعافية لموقع الحادث تَبين وجود تسع إصابات تم التعامل معها إسعافيًّا حسب البروتوكول الإسعافي المتبع، وكانت إصابة خمس منهم متوسطة، و3 إصابات بسيطة، وإصابة خطيرة، وتم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى المخواة العام.
وتمت الاستجابة من الفِرَق الإسعافية خلال 13 دقائق من ورود البلاغ لوصول الفِرَق الإسعافية بالموقع وإدارتها للعملية الإسعافية.
وشددت الهيئة على سرعة الاتصال برقم البلاغات (997) أو تطبيقيْ "أسعفني" و"توكلنا" في حال وقوع أي حالة إسعافية، والابتعاد عن التجمهر، وإفساح المجال لرجال الهلال الأحمر.