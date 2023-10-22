"النيابة العامة": عقوبة غسل الأموال السجن مدة تصل من 2 - 10 سنوات وغرامة تصل لـ 5 ملايين

أكدت النيابة العامة أن كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها؛ يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال.