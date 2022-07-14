مع الإعلان عن رصد أول حالة بالسعودية.. تعرف على أعراض وطرق الانتقال والوقاية من "جدري القردة"

مع إعلان وزارة الصحة اليوم عن رصد أول حالة لجدري القردة لشخص قادم من خارج المملكة، تعيد "سـبق" نشر معلومات المرض وفقًا لما نشرته هيئة الصحة العامة، قبل نحو شهرين، حيث أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية" حينها معلومات عن مرض جدري القردة، داعية المسافرين إلى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزام بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.