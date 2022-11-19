شاهد.. قطعان الإبل ترعى حول حي الرحبة بشقراء.. المشكلة مستمرة دون علاج

وفي الصدد نفسه نشرت "سبق" في وقت سابق عن جهود لجنة التعديات في إزالة الصنادق والشبوك حول المحافظة ومراكزها، وقيام لجنة التعديات بالمحافظة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، بإزالة عدد من الصناديق والشبوك التي وُضعت بالقرب من المحافظة شمال حي الرحبة، وفي وادي العشر، وإنذار اللجنة أصحاب الإبل والأغنام، ممن أقاموا مخيمات وشبوكًا بالقرب من المحافظة، بموجب تعهدات خطية بإزالة هذه المخيمات، وإفهام أصحابها أن تلك المخيمات مخالفة للأنظمة والتعليمات.