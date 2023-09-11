تفاعلًا مع "سبق".. "الكهرباء" معتذرة من أهالي قرى "يبه": انقطاع خارج عن الإرادة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، مهيبة بالمشتركين الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء "ALKAHRABA".
وأوضحت "الكهرباء"، تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "بعد انقطاع الكهرباء الجمعة.. استياء بين أهالي قرى ساحل يبه بالقنفذة"، أن الانقطاع جاء بسبب الحالة المطرية التي تعرضت لها المنطقة مؤخرًا وتسببت في سقوط بعض أعمدة الكهرباء؛ حيث تأثر بها بعض المشتركين في عدد من القرى بساحل "يبه"، وباشرت فِرَق الطوارئ الميدانية وقتها العمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين.
وأشارت إلى أن فِرَق الطوارئ واجهت صعوبات للوصول إلى مواقع الأعمدة المتأثرة نتيجة العواصف والسيول التي شهدتها المنطقة"، وقدمت اعتذارها الشديد للمشتركين المتأثرين من هذا الانقطاع الخارج عن الإرادة، مثمنة لصحيفة "سبق" الإلكترونية نشاطها المميز الذي يخدم الطرح الإعلامي الهادف في المملكة العربية السعودية.
وكان عدد من أهالي قرى ساحل يبة (السمرة، الخوالدة، الحجف، الكدسة، بني سحار، الزواهرة، المنقرة، الإشراف، خزاعة، المواجدة، المساعرة، المراحبة) غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة، قد عبّروا عن استيائهم الشديد إثر انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو الساعة الرابعة من مساء الجمعة الماضية حتى صباح السبت، وهي فترة زمنية تجاوزت 14 ساعة تقريبًا، في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتقلبات الجوية وأمواج من الغبار التي ضربت قراهم، مطالبين بتبديل الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي، وتغييرها لشبكات الكهرباء ذات الضغط الأرضي المنخفض؛ وذلك قبل تفاعل شركة الكهرباء.