تفاعلًا مع "سبق".. "الكهرباء" معتذرة من أهالي قرى "يبه": انقطاع خارج عن الإرادة

وكان عدد من أهالي قرى ساحل يبة (السمرة، الخوالدة، الحجف، الكدسة، بني سحار، الزواهرة، المنقرة، الإشراف، خزاعة، المواجدة، المساعرة، المراحبة) غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة، قد عبّروا عن استيائهم الشديد إثر انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو الساعة الرابعة من مساء الجمعة الماضية حتى صباح السبت، وهي فترة زمنية تجاوزت 14 ساعة تقريبًا، في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتقلبات الجوية وأمواج من الغبار التي ضربت قراهم، مطالبين بتبديل الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي، وتغييرها لشبكات الكهرباء ذات الضغط الأرضي المنخفض؛ وذلك قبل تفاعل شركة الكهرباء.