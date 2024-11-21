بعد تأخير 29 عامًا.. "نزاهة” تدخل على الخط في قضية ملف مخطط "أمزولي" بجازان

وكانت أمانة جازان أكدت في عام 2018 في تصريحٍ لـ «سبق»، أن المخطط تحت إجراءات تعديله، بسبب تغيُّر معالمه لوجود طريقٍ تابعٍ لإدارة الطرق والنقل يربط قرية الردحة بالطريق العام، والذي تمّ تنفيذه من قِبلهم؛ مما أدّى إلى تغيُّر مساحة الأرض، وانه سيتم الانتهاء من اعتماده قريبًا، غير أنه وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على هذا التصريح، لا يزال السكان ينتظرون حلاً جذريًا لإنهاء المعاملة، وتسليم قطع الأراضي لهم بعد تحديدها وتطويرها.