"الصحة الخليجي" يوضح معدلات ممارسة الأطفال للرياضة يومياً

ونوّه في "إنفوفراجيك" إلى أن الأطفال من عمر 3 إلى 4 سنوات يحتاجون إلى نشاط بدني لمدة 3 ساعات يومياً، بحيث تتضمن ساعة واحدة من الأنشطة البدنية عالية الشدة، مبيناً أن الأطفال بالفئة العمرية بين 5 – 14 سنة يحتاجون إلى الحصول على ساعة واحدة من النشاط المعتدل إلى عالي الشدة، مثل ركوب الدراجة أو لعب كرة القدم أو الجري والهرولة والسباحة.