"رعلة قنا" تُشكِّل بؤرة لقرود البابون.. والسبب سلوكيات بعض عابري الطريق

يشهد المدخل الشمالي لمحافظة مركز قنا غرب عسير، وتحديدًا طريق رعلة، انتشارًا كبيرًا لقرود البابون التي تتكاثر بشكل لافت للنظر بسبب المخالفات التي يقوم بها بعض عابري الطريق، المتمثلة في إطعامها، أو تزويدها بالمياه، في مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات التي تمنع ذلك، وتستوجب فرض غرامات على المخالفين.