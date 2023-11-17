"رعلة قنا" تُشكِّل بؤرة لقرود البابون.. والسبب سلوكيات بعض عابري الطريق

يشهد المدخل الشمالي لمحافظة مركز قنا غرب عسير، وتحديدًا طريق رعلة، انتشارًا كبيرًا لقرود البابون التي تتكاثر بشكل لافت للنظر بسبب المخالفات التي يقوم بها بعض عابري الطريق، المتمثلة في إطعامها، أو تزويدها بالمياه، في مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات التي تمنع ذلك، وتستوجب فرض غرامات على المخالفين.
وتفصيلاً، رصدت "سبق" مؤخرًا قائد مركبة، توقف على قارعة الطريق؛ ليقوم بإلقاء الطعام للقردة؛ ما جعلها تلف حول مركبته بأعداد كثيرة، وتسببت في إعاقة حركة السير. فيما وثقت الصحيفة في وقت سابق قيام قائد صهريج مياه وهو يقوم بتزويد تلك القرود بالمياه في المكان ذاته. ونشرت "سبق" الواقعة بتاريخ 14 فبراير 2023 بعنوان (شاهد.. صهريج يسقي قرود البابون بـ"رعلة قنا" غرب عسير).
وطالب الأهالي بتزويد المكان بكاميرات مراقبة؛ لرصد المخالفات، وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين.