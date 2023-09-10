6 علامات لقلة النوم تؤثر على أداء ابنك الدراسي.. "الصحة" تحذر وتوضح

حذرت وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم- من قلة نوم الأبناء من الطلاب؛ مشيرة إلى أن قلة نومهم يعني قلة أدائهم الدراسي.
وأوضحت "صحة القصيم"، عبر حسابها على "إكس"، 6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي وهي: "شحوب الوجه والشعور بالنعاس، وتقلبات المزاج، وصعوبة التعلم والتفكير، وفقدان الشعور بالحماس".
وتابعت أن من علامات قلة النوم المؤثرة على الأداء الدراسي "زيادة احتمالية الإصابة بالحوادث عند ممارسة الأنشطة، وزيادة الوزن"؛ مؤكدة أن الحرص على النوم الكافي في ساعات الليل المبكرة هو ضرورة يجب الحرص عليها بشكل يومي.