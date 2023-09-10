6 علامات لقلة النوم تؤثر على أداء ابنك الدراسي.. "الصحة" تحذر وتوضح

وتابعت أن من علامات قلة النوم المؤثرة على الأداء الدراسي "زيادة احتمالية الإصابة بالحوادث عند ممارسة الأنشطة، وزيادة الوزن"؛ مؤكدة أن الحرص على النوم الكافي في ساعات الليل المبكرة هو ضرورة يجب الحرص عليها بشكل يومي.