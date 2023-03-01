بالفيديو.. "الرطيان" في "يا هلا بالعرفج": المشي علاج نفسي وطارد للهواجس
استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي وهو يمشي مع الكاتب "محمد الرطيان"، تحدث من خلاله عن فوائد المشي النفسية والصحية، وتوليد الأفكار، وعن أهم قرار اتخذه أثناء مشيه، وهو استقراره في رفحاء بالرغم من العروض الكثيرة. كما قال إنه يعتبر المشي علاجًا نفسيًّا، وطاردًا للهواجس. وبيَّن أنه يمشي في أطراف رفحاء المهجورة من أجل تلاوة أذكاره.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للدكتور "علي الموسى" وهو يستعرض كتاب "الكتابة العلاجية" لعامل المعرفة العرفج، الفائز بجائزة الكتب والبحوث خلال المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثانية.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج مقطع فيديو للأمر الملكي بأن يكون ١١ مارس من كل عام يومًا خاصًّا للعلم السعودي باسم (يوم العلم). وقدم العرفج قراءة في قيمة وأهمية الأمر الملكي لهذا اليوم قائلاً: الوطن ليس مكانًا نعيش فيه وحسب، بل هو انتماء وقيمة ورمزية، والعلم هو بوابة الوطن.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الشاعر "عامر الزيداني" قصة أغنية "ضامني امبرد" التي قامت بغنائها الفنانة "داليا مبارك".