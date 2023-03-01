بالفيديو.. "الرطيان" في "يا هلا بالعرفج": المشي علاج نفسي وطارد للهواجس

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي وهو يمشي مع الكاتب "محمد الرطيان"، تحدث من خلاله عن فوائد المشي النفسية والصحية، وتوليد الأفكار، وعن أهم قرار اتخذه أثناء مشيه، وهو استقراره في رفحاء بالرغم من العروض الكثيرة. كما قال إنه يعتبر المشي علاجًا نفسيًّا، وطاردًا للهواجس. وبيَّن أنه يمشي في أطراف رفحاء المهجورة من أجل تلاوة أذكاره.