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تفاعلاً مع "سبق".. إصلاح الهبوط الإسفلتي في شارع المجازر بـ"خضراء مكة"
تفاعلت الجهة ذات العلاقة مع تقرير "سبق" بعنوان "أمتار قليلة تفصل بينها.. 3 أخطار تتربص بمرتادي طريق المجازر بخضراء مكة".
ووقفت "سبق" مساء اليوم على أحد الأخطار الثلاثة في الموقع والذي تمثل بالهبوط الإسفلتي في الطريق المؤدي للمجاز للقادم من الدائري الرابع، وتم معالجة الهبوط وذلك من خلال تعديله وإعادة سفلتته ومساواته بأرضية الإسفلت.
ولا يزال الموقعان الآخران كما هما دون إصلاحهما والاكتفاء بوضع صبات خرسانية أمام التشقق الإسفلتي .