تفاعلاً مع "سبق".. إصلاح الهبوط الإسفلتي في شارع المجازر بـ"خضراء مكة"

ووقفت "سبق" مساء اليوم على أحد الأخطار الثلاثة في الموقع والذي تمثل بالهبوط الإسفلتي في الطريق المؤدي للمجاز للقادم من الدائري الرابع، وتم معالجة الهبوط وذلك من خلال تعديله وإعادة سفلتته ومساواته بأرضية الإسفلت.