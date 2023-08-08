محافظ الخرج يتفقد مشروع المدينة الرياضية المتعثر منذ 12 عاماً

تأتي الزيارة عقب نحو 4 أشهر من نشر "سبق" لتقرير عن مشروع المدينة الرياضية " المتوقف" في محافظة الخرج تحت عنوان "المدينة الرياضية بالخرج.. مشروع الـ120 مليوناً متوقف ولم يُنجز منذ 12 عاماً!" والذي تطرقت فيه عن مشروع المدينة الرياضية في محافظة الخرج الذي لا يزال متوقفاً عن العمل، بالرغم من مرور 12 عاماً من البدء في تنفيذه، بعدما أقرته الرئاسة العامة لرعاية الشباب "آنذاك"، وتم البدء في تنفيذه عام 1433هـ، على أن يتم الانتهاء منه ابتدائياً خلال عام 1436هـ، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 120 مليون ريال، وسعة 10 آلاف مقعد.