محافظ الخرج يتفقد مشروع المدينة الرياضية المتعثر منذ 12 عاماً

تفقد محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، مشروع المدينة الرياضية بالمحافظة، يرافقه مندوب وزارة الرياضة المهندس ضاوي الغامدي وفريق العمل بالمشروع، بحضور مندوب مكتب وزارة الرياضة بالخرج فيصل العميري.
واطلع محافظ الخرج خلال زيارته التفقدية على سير العمل بالمنشأة "الجديد"، والتي يتخللها المبنى الإداري لمكتب وزارة الرياضة بالخرج، بالإضافة ملاعب كرة القدم والألعاب المختلفة، ومرافق عامة.
تأتي الزيارة عقب نحو 4 أشهر من نشر "سبق" لتقرير عن مشروع المدينة الرياضية " المتوقف" في محافظة الخرج تحت عنوان "المدينة الرياضية بالخرج.. مشروع الـ120 مليوناً متوقف ولم يُنجز منذ 12 عاماً!" والذي تطرقت فيه عن مشروع المدينة الرياضية في محافظة الخرج الذي لا يزال متوقفاً عن العمل، بالرغم من مرور 12 عاماً من البدء في تنفيذه، بعدما أقرته الرئاسة العامة لرعاية الشباب "آنذاك"، وتم البدء في تنفيذه عام 1433هـ، على أن يتم الانتهاء منه ابتدائياً خلال عام 1436هـ، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 120 مليون ريال، وسعة 10 آلاف مقعد.
وتوقف المشروع بعد أن أصدر وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عام 1442هـ قراراً تضمن سحب المشروع من الشركة المنفذة بسبب عدم وفائها بمواعيدها المتكررة في تسليم المشروع في وقته وكذلك بعد المهلة الزمنية التي طلبتها.
يذكر أن بعض المصادر أفادت لـ "سبق" أن الحياة عادت مرة أخرى لمشروع المدينة الرياضية في محافظة الخرج، بعد استلام إحدى الشركات المنفذة الموقع وبدأت بالعمل على إكمال إنجاز المشروع، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد موعد محدد لإنجاز وتسليم المشروع.