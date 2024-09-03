"بر جدة" تُنظِّم لقاء توعويًّا عن جريمة غسل الأموال وطرق الوقاية منها

وقد تم تشديد العقوبة في حال اقتران جريمة غسل الأموال بجرائم أخرى، وفق المادة السابعة والعشرين من النظام، كارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف والأسلحة؛ لترتفع العقوبة في هذه الحالة إلى السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إضافة إلى (عقوبات تبعية)، تتضمن المنع من السفر للسعودي مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها، والإبعاد لغير السعودي بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، وفقًا للمادة الـ28 من النظام.