"قادم لا محالة".. مغردون ينعون الحَكَم الدولي السابق حسن البحيري

توفي صباح اليوم الأربعاء الحكَم الدولي السابق حسن البحيري عن عمر يناهز 66 عامًا.
ونعى مغردون على موقع "X" تحت وسم #حسن_البحيري_في_ذمة_الله الحكم الدولي السابق.
وكتب الصحفي فهد الدوس تغريدة قال فيها: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله اليوم الحكَم الدولي السابق والمحتسب في جامع الراجحي بالرياض حسن البحيري، وستقام الصلاة عليه عصر غد (الخميس) في جامع الراجحي بالرياض، عزاؤنا لأبنائه وأسرته الكريمة.. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأضاف عبدالله الشعيل: "كفى بالموت واعظًا"، انتقل إلى رحمة الله تعالى الحكم السابق حسن_البحيري "أبو تركي" الذي عُرف بنزاهته وحسن خلقه وقربه من الله.. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يجعل ما أصابه تكفيرًا لسيئاته ورفعةً لدرجاته".
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن الحكم البحيري على قناة "الإخبارية" قبل 9 أيام بعنوان "أجمل 25 عامًا"، تحدّث فيها عن طفولته ودراسته ودخوله عالم الكرة واعتزاله، ثم احتسابه في مهنة تغسيل الأموات في جامع الراجحي بالرياض.
وأكد "البحيري" في ختام اللقاء أنه لا يشعر بأي خوف أو قلق نحو الموت أو متى يحين موعده؛ فهو قادم لا محالة؛ مشيرًا إلى قوله تعالى: {ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون}.