"قادم لا محالة".. مغردون ينعون الحَكَم الدولي السابق حسن البحيري

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن الحكم البحيري على قناة "الإخبارية" قبل 9 أيام بعنوان "أجمل 25 عامًا"، تحدّث فيها عن طفولته ودراسته ودخوله عالم الكرة واعتزاله، ثم احتسابه في مهنة تغسيل الأموات في جامع الراجحي بالرياض.