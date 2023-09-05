"أجمل 25 عامًا".. تأنيب الضمير يقود حَكَمًا دوليًّا لامتهان غسل الأموات بلا أجر "فيديو"

وتفصيلًا، روى الحكم الدولي السابق حسن البحيري لـ"الإخبارية" قصة طفولته ورسوبه في المدرسة، ومن ثم دخوله إلى عالم كرة القدم والتحكيم الدولي، والموقف الذي تسبب في اعتزاله أثناء مباراة النصر والأهلي عندما تعرض أحد اللاعبين لتدخل عنيف نتَج عنه كسر ولم يحتسب خطأ للاعب ليعلن في نفس اليوم اعتزاله عام 1417هـ، ويتوجه بعدها إلى غسيل الأموات تطوعًا؛ حيث لا يتقاضى أي مبلغ مالي منذ 25 عامًا.