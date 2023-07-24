النيابة العامة تعلن إدانة تنظيم إجرامي من 23 وافداً بغسل الأموال.. سجن وغرامة مليونية

وجرى توقيفهم كون التهمة الموجّهة إليهم مُوجبة للتوقيف، وتمّت إحالتهم إلى المحكمة المختصّة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، ومعاقبة (١٦) متهماً بالسجن لمدة (١٥) سنة، وغرامة مالية بواقع (٧.٠٠٠.٠٠٠) "سبعة ملايين ريال" لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين (٤) و(٨) سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.