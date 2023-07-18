استشاري: ‏لا أنصح بالمشي هذه الأيام ليلاً أو نهارًا لأن درجة الحرارة لا تقل عن 45

وأشار إلى أنه يمكن ممارسة الرياضة في درجة حرارة 25 درجة مئوية (غرف مكيفة، مولات، نوادٍ.. إلخ).

وأضاف النمر: "كلما ارتفعت درجة الحرارة 1 درجة مئوية زادت نبضات القلب 10 نبضات في الدقيقة.. فاجتنب المشي تحت الشمس هذه الأيام".