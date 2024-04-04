تخفيض المخالفات.. "القيادة" تعزز السلامة المرورية وتخفف عن كاهل المواطنين

جاء إعلان تخفيض المخالفات المرورية بنسبة (50%)، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتشديد على مدى استشعار القيادة بأهمية تعزيز السلامة المرورية في طرق المملكة للمواطنين والمقيمين والزوار.
ويترجم الإعلان مدى اهتمام قيادة المملكة، بكل من يعيش على أرض المملكة، وتخفيف الأعباء التي سببتها تراكم غرامات المخالفات المرورية على كاهل المواطنين والمقيمين.
ويعد الإعلان بتخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة (50 %)، بمثابة فرصة لقائدي المركبات وأصحاب المخالفات المتراكمة لعدم تكرار ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، بهدف الالتزام بأنظمة السلامة المرورية.
ويؤكد إعلان تخفيض المخالفات المرورية، مدى اهتمامها بدعم المواطن، ليكون هذا الإعلان ضمن الأخبار السارة التي تزفها قيادة المملكة دومًا للمواطنين والمقيمين، حيث سبق إعلان تخفيض المخالفات المرورية خبر تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، منذ بداية العام الجديد 2024م.
وضربت قيادة المملكة مثالاً يُحتذى به عالميًا في كيفية دعم الدول لمواطنيها، وتلمُّس احتياجاتهم، وخصوصًا الأسر الأشد حاجة، ما بين دعمٍ سكني وضمان اجتماعي ودعمٍ مادي عبر برنامج حساب المواطن، فقبل أيام قدّم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، -يحفظهما الله- تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان، في إطار ما يوليانه - أيدهما الله - من اهتمام ودعم مستمر لبرامج الإسكان، وللجهود والمبادرات الوطنية كافة التي تستهدف توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة.