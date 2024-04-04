تخفيض المخالفات.. "القيادة" تعزز السلامة المرورية وتخفف عن كاهل المواطنين

وضربت قيادة المملكة مثالاً يُحتذى به عالميًا في كيفية دعم الدول لمواطنيها، وتلمُّس احتياجاتهم، وخصوصًا الأسر الأشد حاجة، ما بين دعمٍ سكني وضمان اجتماعي ودعمٍ مادي عبر برنامج حساب المواطن، فقبل أيام قدّم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، -يحفظهما الله- تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان، في إطار ما يوليانه - أيدهما الله - من اهتمام ودعم مستمر لبرامج الإسكان، وللجهود والمبادرات الوطنية كافة التي تستهدف توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة.