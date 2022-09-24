حذَّر من "نوم البومة".. استشاري: أصحاب "متلازمة الحرمان من النوم" أعمارهم أقصر

وتفصيلاً، نصح الاستشاري الدماس مَن يعانون صعوبة الدخول في النوم بالتوقُّف عن تناول أي مشروبات تحتوي على الكافيين قبل الرابعة عصرًا، لافتًا إلى أنه يُفضَّل تجنُّب تعاطي التدخين أو شرب القهوة قبل ست ساعات من النوم.