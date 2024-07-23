حادث مروري مروِّع بسبب 3 جِمال يُدخل شابًّا العناية المركزة ويُصيب شقيقتَيْه

وفي التفاصيل التي رواها شهود عيان، فقد كان الشاب يسير بسرعة 80 كم، وفاجأته ثلاثة جِمال في مسار المركبة، ولم يستطع تجنبها؛ ووقع الحادث؛ ما أدى إلى إصابة السائق وشقيقتَيْه، وتم نقلهم إلى مستشفى الرويضة العام، ونقل السائق بشكل عاجل إلى مستشفى الملك سعود (الشميسي)؛ إذ يعاني كسورًا متعددة في الرأس، ولا يزال في العناية المركزة لتلقي العلاج، بينما تلقت شقيقتاه العلاج اللازم بعد إصابات متفرقة.