حادث مروري مروِّع بسبب 3 جِمال يُدخل شابًّا العناية المركزة ويُصيب شقيقتَيْه

تسببت ثلاثة جِمال في حادث مروري مروِّع، وقع على طريق مركز سنام الرويضة، في إدخال شاب العناية المركزة بعد تعرُّضه لكسور متعددة في الرأس، وإصابة شقيقتَيْه.
وفي التفاصيل التي رواها شهود عيان، فقد كان الشاب يسير بسرعة 80 كم، وفاجأته ثلاثة جِمال في مسار المركبة، ولم يستطع تجنبها؛ ووقع الحادث؛ ما أدى إلى إصابة السائق وشقيقتَيْه، وتم نقلهم إلى مستشفى الرويضة العام، ونقل السائق بشكل عاجل إلى مستشفى الملك سعود (الشميسي)؛ إذ يعاني كسورًا متعددة في الرأس، ولا يزال في العناية المركزة لتلقي العلاج، بينما تلقت شقيقتاه العلاج اللازم بعد إصابات متفرقة.
وعلى الرغم من تحذيرات سابقة حول خطورة طريق مركز سنام، فقد وقع حادث تصادم مؤسف بين مركبة وثلاثة جِمال ليلاً؛ أسفر عن دخول شاب العناية المركزة، وإصابة شقيقتَيْه بإصابات متفرقة.
وأوضح الأهالي أن هذا الحادث يعكس مدى خطورة الطريق، خاصة في ظل غياب الإنارة التي تزيد من تفاقم الحوادث الليلية بسبب ضعف الرؤية.
وقد نشرت "سبق" تقريرًا الأسبوع الماضي بعنوان "سبق ترصد تدهور طريق سنام - الرويضة.. تشققات بالأسفلت وحُفر عديدة تهدد سلامة مرتاديه"، وتطرقت فيه إلى خطورة طريق مركز سنام على مرتاديه.
والطريق يمتد بطول أكثر من 10 كيلومترات، ولا توجد به أعمدة إنارة، ويعاني من تشققات وحفر عديدة وغياب الأكتاف المرورية، إضافة إلى مرور الشاحنات الثقيلة التي تزيد من تدهوره؛ ما يُعرّض السائقين لحوادث خطيرة.
ويطالب الأهالي بإصلاح الطريق، وإضافة مسار آخر، وتركيب إشارات تحذيرية، وحواجز واقية.. ووجهوا مناشدة لوزارة النقل وأمانة الرياض لإنقاذ أبنائهم من "طريق الموت" بتنفيذ أكتاف للطريق وإنارته؛ حتى لا تقع حوادث خطيرة مماثلة في المستقبل.