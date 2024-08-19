الوزير "الجلاجل": الوعي الصحي يرفع معدلات النشاط البدني في المجتمع إلى 48%

أكد فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة، أنه بفضل الوعي ارتفع عدد مَن يمارس النشاط البدني في مجتمعنا من 26% عام 2013 إلى 48% في الآونة الأخيرة.