الوزير "الجلاجل": الوعي الصحي يرفع معدلات النشاط البدني في المجتمع إلى 48%

أكد فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة، أنه بفضل الوعي ارتفع عدد مَن يمارس النشاط البدني في مجتمعنا من 26% عام 2013 إلى 48% في الآونة الأخيرة.
ويقي النشاط البدني من الإصابة بالسكري، ومن أمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة 30%.
ويعود هذا التحسن اللافت إلى حملات التوعية المكثفة، والمبادرات الصحية التي نجحت في تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني، ودوره الحيوي في الوقاية من الأمراض المزمنة.
وتأتي هذه النتائج تزامنًا مع فعاليات حفل وعي الموسم السادس، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة كجزء من حياتهم اليومية.