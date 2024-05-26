نزال القرن في ليلة للتاريخ: هدية هيئة الترفيه إلى العالم

تحقيق اللقب التاريخي

بفوزه في هذا النزال، أصبح أولكسندر أوسيك أول بطل ملاكمة للوزن الثقيل بلا منازع منذ 24 عامًا، محققًا إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الملاكمة. هذا الانتصار لم يكن مجرد فوز شخصي لأوسيك، بل كان تتويجًا لمسيرته الرياضية الحافلة بالنجاحات والإصرار. حمل أوسيك أربعة أحزمة عالمية، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها توحيد هذه الأحزمة في نزال واحد، مما يبرز أهمية هذا الإنجاز.