تفاعلاً مع تقارير "سبق".. أمانة مكة تُصلح خلل طريق الجعرانة- الشرائع

تفاعلت إدارة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان (مكة.. "سبق" ترصد هبوطًا أسفلتيًّا.. ومخاوف من حوادث على طريق الجعرانة – الشرائع).
تفصيلاً، تجاوبت إدارة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة مع ما رصدته "سبق" حول هبوط الأسفلت، وذلك بعمل صيانة عاجلة في كلا الاتجاهين لتقاطع إشارة شرائع المجاهدين مع طريق الجعرانة بمكة المكرمة.
وقد تناولت "سبق" في تقريرها الثاني تحت عنوان (الأهالي: معاناتنا مستمرة مع هبوط أسفلت تقاطع "الجعرانة" مع شرائع المجاهدين بمكة) ما سبَّبه عدد من الشاحنات بعد سيرها بشكل متكرر على تقاطع إشارة شرائع المجاهدين مع طريق الجعرانة بمكة المكرمة؛ ما أدى إلى حدوث هبوط أسفلتي؛ أعاق الحركة، وسبَّب ارتدادًا مروريًّا بسبب الأضرار بالأسفلت على المركبات.
من جانبهم، ثمَّن المواطنون دور صحيفة "سبق" في متابعة شكوى الأهالي بنشر معاناتهم، وإيصال صوتهم لمسؤولي أمانة العاصمة المقدسة؛ ما نتج منه صيانة الطريق، وتجديد الأسفلت الذي يعتبر حيويًّا، ويربط ميقات الجعرانة بشرائع المجاهدين.