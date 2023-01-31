تفاعلاً مع تقارير "سبق".. أمانة مكة تُصلح خلل طريق الجعرانة- الشرائع

وقد تناولت "سبق" في تقريرها الثاني تحت عنوان (‏الأهالي: معاناتنا مستمرة مع هبوط أسفلت تقاطع "الجعرانة" مع شرائع المجاهدين بمكة) ما سبَّبه عدد من الشاحنات بعد سيرها بشكل متكرر على تقاطع إشارة شرائع المجاهدين مع طريق الجعرانة بمكة المكرمة؛ ما أدى إلى حدوث هبوط أسفلتي؛ أعاق الحركة، وسبَّب ارتدادًا مروريًّا بسبب الأضرار بالأسفلت على المركبات.