أول تغريدتَيْن لبطلَيْ الفضاء السعوديَّيْن.. "أخيرًا من أرض الوطن"

بعد رحلة فضائية تكللت بالنجاح حط رائدا الفضاء السعوديان (ريانة برناوي وعلي القرني) أقدامهما في العاصمة الرياض.
وكتب "القرني" مطمئنًا متابعيه على "تويتر" عقب وصوله مطار الملك خالد الدولي: "بعد رحلة تاريخية نحو الفضاء وأخيرًا من أرض الوطن نحييكم.. أرض العز والتمكين.. ثرى المجد والعلياء".
فيما عبَّرت "ريانة" عن شوقها للوطن قائلةً عبر حسابها على "تويتر": "بتوفيق الله أنهينا رحلتنا نحو الفضاء، ورجعنا لأرض الوطن بكل شوق الدنيا".
وكان رائدا الفضاء السعوديان (ريانة برناوي وعلي القرني) قد عادا من مهمتهما الفضائية إلى الأرض يوم الحادي والثلاثين من مايو، بعد أن أجريا خلالها 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها 12 ألف طالب في 47 موقعًا بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.