أول تغريدتَيْن لبطلَيْ الفضاء السعوديَّيْن.. "أخيرًا من أرض الوطن"

وكان رائدا الفضاء السعوديان (ريانة برناوي وعلي القرني) قد عادا من مهمتهما الفضائية إلى الأرض يوم الحادي والثلاثين من مايو، بعد أن أجريا خلالها 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها 12 ألف طالب في 47 موقعًا بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.