قانوني: السجن عامًا وغرامة 3000 ريال لمن يسيء استخدام العَلَم السعودي

وتفصيلاً، تحدث المحامي المحيميد لقناة الإخبارية عن العقوبات التي تنتظر من يسيئون استخدام العَلَم السعودي في احتفالات اليوم الوطني بقوله: "العَلَم الوطني السعودي يحمل شعار راية التوحيد، وشعار الدولة؛ لذلك كان من الضروري تفعيل نظام العَلَم السعودي الذي نص في مادته العشرين على أن كل من يهين عَلَم الدولة وشعار الوطن وراية التوحيد يُعاقَب بغرامة 3 آلاف ريال وسجن لمدة سنة".