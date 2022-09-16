قانوني: السجن عامًا وغرامة 3000 ريال لمن يسيء استخدام العَلَم السعودي

أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد أن عقوبة من يسيء استخدام العَلَم السعودي غرامة 3000 ريال، والسجن لمدة سنة. داعيًا الجميع لاحترام راية التوحيد وشعار الدولة وقادتها.
وتفصيلاً، تحدث المحامي المحيميد لقناة الإخبارية عن العقوبات التي تنتظر من يسيئون استخدام العَلَم السعودي في احتفالات اليوم الوطني بقوله: "العَلَم الوطني السعودي يحمل شعار راية التوحيد، وشعار الدولة؛ لذلك كان من الضروري تفعيل نظام العَلَم السعودي الذي نص في مادته العشرين على أن كل من يهين عَلَم الدولة وشعار الوطن وراية التوحيد يُعاقَب بغرامة 3 آلاف ريال وسجن لمدة سنة".
وفي هذا الصدد أهاب "المحيميد" بجميع الشباب لاحترام راية التوحيد، واحترام العَلَم الوطني، وصور القادة -حفظهم الله-؛ لأن هذا يعبِّر عن المواطنة الحقيقية وأخلاقيات وآداب المجتمع وانتمائنا الوطني الصادق.
وأكد أن أقل واجب نقدمه ونرده لهذه الدولة المعطاء وقياداتها الرشيدة هو احترام شعار راية التوحيد وقادتنا وصور المسؤولين.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت منعها الأفراد والمنشآت التجارية من استخدام عَلَم السعودية المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة "السيفين والنخلة" وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة، وغيرها.