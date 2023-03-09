بعد تسببه في وفيات وإصابات.. عقد لإنشاء جسري مشاة بحزام محايل الغربي

وكانت "سبق" نشرت عددًا من التقارير الصحفية التي كشفت عن خطورة الوضع القائم الذي يشهده الطريق، كان آخرها تقرير نشر في السابع من شهر فبراير من العام الجاري بعنوان "حزام محايل الغربي" يواصل حصد الأرواح .. عشرينية ومسن ينضمان لسجل الضحايا" وجاء فيه أن حزام محايل الغربي سجل أخيرًا حالة دهس، ذهب ضحيتها فتاة عشرينية ومُسن في العقد السادس من العمر، فيما قالت مصادر "سبق" إن الضحيتَين فارقتا الحياة؛ لينضما إلى ضحايا الطريق بسبب انتشار المولات ومراكز التسوق والمصحات بامتداده، وغياب جسور المشاة.