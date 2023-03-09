بعد تسببه في وفيات وإصابات.. عقد لإنشاء جسري مشاة بحزام محايل الغربي

وقع أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، عقد إنشاء جسري مشاة بالحزام الغربي في محايل عسير؛ للحد من حوادث الدهس التي شهدها الطريق وذهب ضحيتها عدد من الأبرياء.
وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ"سبق"، إن البلدية حريصة كل الحرص على كل ما من شأنه سلامة وصحة المواطن والمقيم، مؤكدًا سعيها الدائم مع بقية الجهات الحكومية الأخرى لاتخاذ كل قرار يؤدي إلى تجويد الخدمة وتحسينها إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال والذي يتابع بنفسه كل ما يمس رفاهية وحياة الناس بصفة عامة وما يتعلق بسلامتهم وأمنهم بصفة خاصة.
وكانت "سبق" نشرت عددًا من التقارير الصحفية التي كشفت عن خطورة الوضع القائم الذي يشهده الطريق، كان آخرها تقرير نشر في السابع من شهر فبراير من العام الجاري بعنوان "حزام محايل الغربي" يواصل حصد الأرواح .. عشرينية ومسن ينضمان لسجل الضحايا" وجاء فيه أن حزام محايل الغربي سجل أخيرًا حالة دهس، ذهب ضحيتها فتاة عشرينية ومُسن في العقد السادس من العمر، فيما قالت مصادر "سبق" إن الضحيتَين فارقتا الحياة؛ لينضما إلى ضحايا الطريق بسبب انتشار المولات ومراكز التسوق والمصحات بامتداده، وغياب جسور المشاة.
وكان أمير عسير، الأمير تركي بن طلال، أصدر توجيهًا لأمين المنطقة، بإنشاء جسرَين للمشاة على الحزام الدائري بمحايل من ميزانية الأمانة.
وعاد السكان والزوار للمطالبة بسرعة إنشاء الجسرَين، واتخاذ الإجراءات التي تضمن وقف نزيف الدماء، وسلامة مرتادي المكان.
كما نشرت "سبق" تقارير عدة، سلطت فيها الضوء على خطورة المكان، وما شهده من حوادث دهس، ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء.