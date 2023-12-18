تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة" عن حي الواحة: غير مخدوم بالصرف وننفذ حلولاً عاجلة

أكّدت أمانة جدة أن حي الواحة من الأحياء غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي، وأسند لشركة المياه الوطنية تنفيذ شبكة لخفض منسوب المياه السطحية، مؤكدة قيامها بحلول عاجلة بينها ترقيع وتسوية وتمهيد لرفع الضرر القائم.
وتفصيلاً، قالت أمانة جدة تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "لن تعرف حقيقتها إلا بالسقوط فيها.. شاهد حفر ومستنقعات تملأ واحة جدة" وتهدد قاطنيه، "وكذلك تحت عنوان "بسبب الحفر والمياه.. بعض شوارع حي الواحة بجدة خارج الخدمة": "بحسب إفادة الجهة المعنية فإن الحي المذكور من الأحياء غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي مما ينتج عنه ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتضرر الطرق والمرافق العامة، وهو ضمن المشاريع التي أسندت إلى شركة المياه الوطنية لتنفيذ شبكة لتخفيض منسوب المياه السطحية.
وأضافت: علماً بأن الأمانة تعمل حالياً على تنفيذ حلول عاجلة ورفع الضرر عن السكان، حيث تمّت معالجة عدد من المواقع المتضررة التي تحتاج إلى حلول عاجلة منها الواقعة بجوار دوار الواحة.
وتابعت: أيضاً قامت الأمانة خلال الفترة الماضية بعمل تسوية وتمهيد ورفع الضرر القائم لبعض الشوارع الرئيسية للحي لتمكين سكان الحي بسهولة مرور المركبات والتنقل داخل الحي، كما أن الجهود مستمرة في عمل ترقيعات أسفلتية مؤقتة للشوارع الأقل ضرراً لحين الانتهاء من اكتمال البنية التحتية للحي.
وعبرت "الأمانة" عن شكرها لـ"سبق"، على المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء جدة.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً في 24 من شهر نوفمبر 2023 م جاء فيه: "طالب سكان حي الواحة بجدة، الجهات المختصة، بسرعة التحرك لإصلاح الحفر والكسور المنتشرة بامتداد الطرق الداخلية للحي، والتي أضرّت بالمركبات ومرتادي المكان، وسط تحولها إلى مستنقعات مائية يصعب معرفة حقيقتها إلا بعد السقوط فيها.
وعمد البعض إلى وضع بعض المخلفات داخل تلك الشقوق والكسور؛ لتنبيه أصحاب المركبات من خطرها، وسط استياء كبير من السكان ومرتادي المكان من الوضع الراهن.
وكانت "سبق" قد طرحت في أوقات سابقة عدداً من المواقع المشابهة في أرجاء من الحي تم التفاعل والتعامل معها لاحقاً من قبل "الأمانة".