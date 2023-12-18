تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة" عن حي الواحة: غير مخدوم بالصرف وننفذ حلولاً عاجلة

وتفصيلاً، قالت أمانة جدة تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "لن تعرف حقيقتها إلا بالسقوط فيها.. شاهد حفر ومستنقعات تملأ واحة جدة" وتهدد قاطنيه، "وكذلك تحت عنوان "بسبب الحفر والمياه.. بعض شوارع حي الواحة بجدة خارج الخدمة": "بحسب إفادة الجهة المعنية فإن الحي المذكور من الأحياء غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي مما ينتج عنه ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتضرر الطرق والمرافق العامة، وهو ضمن المشاريع التي أسندت إلى شركة المياه الوطنية لتنفيذ شبكة لتخفيض منسوب المياه السطحية.