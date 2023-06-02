إيقاف خدمات ومخالفات...بنك شهير يتسبب في معاناة مواطن لسنوات بجازان

فيما قال مسؤول العلاقات العامة في البنك محمد المري ردًّا على استفسار "سبق" حينها: فيما يخص الحالة نفيدكم بأن العميل متعثر في السداد، ولا توجد أي إفادة حاليًا بأن المركبة مسحوبة من طرف البنك؛ إذ إنه بعد البحث مع الزملاء في الشكاوى اتضح أن العميل قام بالتبليغ عن سرقة السيارة، وحاليًا يتم التأكد بصفة نهائية من طرف التحصيل من وجود السيارة أم لا، وتفاصيل السحب؛ حتى نتمكن من الرد على العميل في "ساما".