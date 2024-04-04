تقنيون يحذرون: عمليات احتيال بروابط مشبوهة تستغل قرار "تخفيض المخالفات"

حذر مختصون تقنيون من استغلال المحتالين لقرار تخفيض المخالفات المرورية، حيث يتوقع أن تكثر الروابط والمواقع المشبوهة بدعوى الحصول على التخفيض.
وشدد عددٌ منهم في وسائل التواصل على المواطنين بضرورة عدم التجاوب مع أي ادعاءات أو اتباع أي روابط إلكترونية، حيث إن السداد والتخفيض سيكون متوفرًا من خلال خدمة سداد المخالفات التي توفرها البنوك والقنوات الرسمية، مؤكدين أن غير ذلك يعد احتيالاً يجب الحذر منه.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله، تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50 %) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).