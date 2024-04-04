تقنيون يحذرون: عمليات احتيال بروابط مشبوهة تستغل قرار "تخفيض المخالفات"

وشدد عددٌ منهم في وسائل التواصل على المواطنين بضرورة عدم التجاوب مع أي ادعاءات أو اتباع أي روابط إلكترونية، حيث إن السداد والتخفيض سيكون متوفرًا من خلال خدمة سداد المخالفات التي توفرها البنوك والقنوات الرسمية، مؤكدين أن غير ذلك يعد احتيالاً يجب الحذر منه.