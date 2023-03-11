"أمانة العاصمة المقدسة" تُنفِّذ جولاتها على منطقة الحراج وتعالج الظواهر السلبية

وبدوره، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي شادي عبدالقادر: إن البلدية لا تتوانى عن أداء مهامها من خلال الجولات المستمرة مع الجهات المختصة على منطقة الحراج، مع معالجة الظواهر السلبية، ومكافحة الباعة الجائلين والمباسط المخالفة.