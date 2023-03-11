"أمانة العاصمة المقدسة" تُنفِّذ جولاتها على منطقة الحراج وتعالج الظواهر السلبية

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع تقرير "سبق" بعنوان "شاهد.. حراج المعيصم يزدحم بعمليات البيع العشوائي ومخالفات مضرة بالصحة"؛ ونفَّذت جولاتها على منطقة الحراج مع الجهات ذات العلاقة.
وبدوره، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي شادي عبدالقادر: إن البلدية لا تتوانى عن أداء مهامها من خلال الجولات المستمرة مع الجهات المختصة على منطقة الحراج، مع معالجة الظواهر السلبية، ومكافحة الباعة الجائلين والمباسط المخالفة.
وأضاف بأنه يتم مصادرة المواد الغذائية الفاسدة، والتعامل مع تلك الظواهر وفق ما صدر من أنظمة وتعليمات.
وكانت "سبق" قد تناولت في تقريرها مخالفات ومباسط عشوائية، ومأكولات مجهولة المصدر، تقوم عليها عمالة مخالفة في منطقة الحراج.