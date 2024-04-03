مركز استطلاعات الرأي: "18%" من السعوديين والسعوديات ينامون بعد 3 صباحًا في رمضان

وحول ساعات النوم في ليل رمضان قال "29%": إنهم لا ينامون طوال الليل، فيما قال "25%": إنهم ينامون بين الساعة 11 ليلًا وحتى الواحدة صباحًا، "28%" ينامون من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الثالثة صباحًا، فيما ذكر "18%" أنهم ينامون بعد الساعة الثالثة صباحًا.