مركز استطلاعات الرأي: "18%" من السعوديين والسعوديات ينامون بعد 3 صباحًا في رمضان

أعلن المركزُ الوطني لاستطلاعات الرأي العام نتائجَ استطلاعه عن العادات اليومية للمواطنين خلال شهر رمضان 1445هـ.
وتفصيلًا: شمل الاستطلاع "1217" فردًا منهم "64 %" من الذكور و"36%" من الإناث؛ حيث أبدى "46%" أنّهم يتناولون وجبة واحدة قبل صلاة المغرب، فيما قال "30%": إنهم يتناولون وجبتَيْ إفطار قبل صلاة المغرب وبعد صلاة المغرب، و"24%" يتناولون وجبتين قبل صلاة المغرب وبعد صلاة التراويح.
وحول ساعات النوم في ليل رمضان قال "29%": إنهم لا ينامون طوال الليل، فيما قال "25%": إنهم ينامون بين الساعة 11 ليلًا وحتى الواحدة صباحًا، "28%" ينامون من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الثالثة صباحًا، فيما ذكر "18%" أنهم ينامون بعد الساعة الثالثة صباحًا.
وحول مشاهدة التلفزيون قال "60%": إنهم لا يشاهدون التلفاز، و"31%" يشاهدونه بعد الإفطار، و"7%" يشاهدون التلفاز عند السحور، "2%" يشاهدون التلفاز أثناء الصيام في نهار رمضان.
وحول أهم المسلسلات التي يتابعونها في رمضان قال "31%": إنهم يتابعون مسلسل "جاك العلم"، و"15%" مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، و"8%" لمسلسل "شباب البومب"، ومثلهم لمسلسل "خيوط المعازيب"، و"5%" لمسلسل "سكة سفر"، ومثلهم لمسلسل "الشرار"، و"28%" يشاهدون مسلسلات أخرى.