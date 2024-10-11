المركز الوطني للسكري يوجه نصائح لمرضى السكري بعد النشاط البدني لتجنب انخفاض السكر المفاجئ

كما ينصح المركز بتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات خلال نصف ساعة من انتهاء التمرين، مع الحرص على تناول وجبة خفيفة تحتوي على سكريات بسيطة في الفترة من 4 إلى 24 ساعة بعد النشاط البدني لتجنب أي انخفاض مفاجئ في مستوى السكر.