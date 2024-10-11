المركز الوطني للسكري يوجه نصائح لمرضى السكري بعد النشاط البدني لتجنب انخفاض السكر المفاجئ

أكد المركز الوطني للسكري، التابع للمجلس الصحي السعودي، على أهمية اتباع مجموعة من الإرشادات الصحية لمرضى السكري بعد ممارسة النشاط البدني، وذلك لضمان استقرار مستويات السكر في الدم وتجنب أي مضاعفات.
تشمل هذه الإرشادات فحص مستوى سكر الدم مباشرة بعد التمرين للتأكد من استقراره، إلى جانب شرب كمية كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة.
كما ينصح المركز بتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات خلال نصف ساعة من انتهاء التمرين، مع الحرص على تناول وجبة خفيفة تحتوي على سكريات بسيطة في الفترة من 4 إلى 24 ساعة بعد النشاط البدني لتجنب أي انخفاض مفاجئ في مستوى السكر.