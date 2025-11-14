"تنظيم الكهرباء" تعلن استعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين في ينبع الصناعية

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن استعادة الخدمة الكهربائية بشكل كامل لجميع المشتركين المتأثرين بالانقطاع الذي وقع في عدد من المناطق السكنية بمدينة ينبع الصناعية عند الساعة 3:45 مساءً واستمر حتى الساعة 7:51 مساءً، نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.