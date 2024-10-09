الشركة السعودية للكهرباء تؤكد سرعة استجابتها بعد حادث سقوط طائرة رش في جازان وإعادة التيار الكهربائي للمشتركين

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن فرقها الفنية المختصة استجابت على الفور بعد حادث سقوط طائرة رش في محافظة الحرث بمنطقة جازان، كما أُشير إليه في الخبر المنشور في صحيفة “سبق” بتاريخ 9 أكتوبر 2024.