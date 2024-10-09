الشركة السعودية للكهرباء تؤكد سرعة استجابتها بعد حادث سقوط طائرة رش في جازان وإعادة التيار الكهربائي للمشتركين

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن فرقها الفنية المختصة استجابت على الفور بعد حادث سقوط طائرة رش في محافظة الحرث بمنطقة جازان، كما أُشير إليه في الخبر المنشور في صحيفة “سبق” بتاريخ 9 أكتوبر 2024.
وأكدت الشركة أن الفرق الفنية باشرت مباشرة بمعالجة الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية جراء الحادث، وتمكنت من إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين المتأثرين في وقت قياسي.
وجددت الشركة التزامها بتقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، كما دعت مشتركيها للاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA).