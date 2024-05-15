"البنيان": تنمية القدرات البشرية بالمنطقة العربية أحد أهم وسائل محاربة جرائم الفساد وغسل الأموال

وأضاف: "كما أن من أفضل أنواع التدريب تلك التي تنتهي بتقييم للمتدرب يجريه طرف محايد وينتج عنها حصول المتدرب على شهادة مهنية, إضافة إلى أن خطط بناء وتطوير القدرات البشرية لا يجب أن لا تغفل أهمية تنمية واكساب منظومة القيم الوطنية والمؤسسية المستهدفة والمتفق عليها, وهذه القيم تمثل المرجعية التي تحدد للعامل قرارته الأخلاقية وتمنحه في ذات الوقت الدافعية للعمل من أجل أهداف أسمى من مجرد التطور المهني وهو الطموح المشروع بل المطلوب, إلا أن تبني العامل لهذه القيم في الغالب هي من تجعله أو تجعلها يعمل إلى ساعة متأخرة من الليل بهدف مكافحة هذه الجريمة لأنه أو لأنها تعلم بأن تلك العصابة تمنع تنمية البلاد وتنهب مقدراته وتشوه سمعته, وأن هذا الشغف والتفاني في العمل هو عامل رئيسي في تفوقنا على عصابات تعمل ليل نهار من أجل تحقيق أهدافها الإجرامية".