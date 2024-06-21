عقوبات رادعة منتظرة بعد تسمم 100 شخص في جازان.. "سبق" تستعرض التفاصيل

وقالت إن الإجراءات التي يتم اتخاذها هي غلق المنشأة لمدة لا تزيد على خمسة أيام احترازيًّا بعد التبليغ مباشرة من قِبل وزارة الصحة عند وجود اشتباه تسمم غذائي في مطعم ما؛ وذلك لتفادي وقوع حالات تسمم أخرى في هذه المنشأة، وعند ثبوت مسؤولية المنشأة عن حادثة التسمم الغذائي يتم تغريم صاحب المنشأة وفق قرارَي مجلس الوزراء المذكورَين أعلاه، بما لا يقل عن 1000 ريـال، ولا يزيد على 10000 ريـال، عن كل متضرر "مصاب"، وذلك وفقًا لدليل عقوبات حوادث التسمم الغذائي الصادر عن الوزارة، مع غلق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر، بما فيها مدة الغلق الاحترازي، ووضع لوحة تشهير بالمحل "أُغلق بسبب التسمم الغذائي".