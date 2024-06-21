عقوبات رادعة منتظرة بعد تسمم 100 شخص في جازان.. "سبق" تستعرض التفاصيل

كشفت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وفقًا لدليل عقوبات حوادث التسمم الغذائي، الغرامات التي تقع عند حدوث حوادث تسمى مثبتة، التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل متضرر مصاب، ولا تقل عن ألف ريال، مع غلق المنشأة المتسببة لمدة لا تقل عن شهر.
وأفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق لـ"سبق" في ردها عن الإجراءات المتخذة عند حدوث حالات تسمم غذائي بأن الوزارة تقوم بدورها المنوط بها في الرقابة الصحية، ومعالجة حوادث التسمم الغذائي استنادًا إلى لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/ 8/ 1422هـ، وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 67 وتاريخ 11/ 4/ 1411هـ، المعدل بالقرار رقم 284 وتاريخ 6/ 11/ 1427هـ، المتضمنَين الإجراءات الواجب اتخاذها عند ثبوت مسؤولية المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائية.
وقالت إن الإجراءات التي يتم اتخاذها هي غلق المنشأة لمدة لا تزيد على خمسة أيام احترازيًّا بعد التبليغ مباشرة من قِبل وزارة الصحة عند وجود اشتباه تسمم غذائي في مطعم ما؛ وذلك لتفادي وقوع حالات تسمم أخرى في هذه المنشأة، وعند ثبوت مسؤولية المنشأة عن حادثة التسمم الغذائي يتم تغريم صاحب المنشأة وفق قرارَي مجلس الوزراء المذكورَين أعلاه، بما لا يقل عن 1000 ريـال، ولا يزيد على 10000 ريـال، عن كل متضرر "مصاب"، وذلك وفقًا لدليل عقوبات حوادث التسمم الغذائي الصادر عن الوزارة، مع غلق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر، بما فيها مدة الغلق الاحترازي، ووضع لوحة تشهير بالمحل "أُغلق بسبب التسمم الغذائي".
وأضافت بأن توقيع الغرامة المالية يكون وفقًا للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المنشأة عند تبيُّن عدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية الواردة في لوائح الاشتراطات الصحية الصادرة عن الوزارة، ويتم سحب رخصة المحل إذا تكرر وقوع تسمم غذائي بالمنشأة، ومنع صاحبها من الترخيص لأي منشأة غذائية أخرى لإعداد وبيع الأطعمة لمدة خمس سنوات بالمنطقة.
وكانت مصادر قد كشفت لـ"سبق" عن أن أكثر من 100 شخص تعرضوا لحالة تسمم بعد تناولهم وجبات من مطعمَين في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، وجرى إقفالهما احترازيًّا.
واستقبل مستشفى أبو عريش العام الحالات التي تعرضت للتسمم الغذائي بعد تناولهم وجبة الطعام من مطعمَين شهيرَين متخصصَين في تقديم الوجبات السريعة، وتمّ إخضاع المصابين للتنويم السريريّ بقسم الطوارئ، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.
وأضافت المصادر ذاتها بأن جميع الحالات التي دخلت المستشفى بسبب التسمم الغذائي قد غادروا جميعًا بعد تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة.
من جهتها، استُنفرت الجهات المختصة لمتابعة الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقق من الواقعة والأسباب التي أدت إلى تسمم مرتادي المطعم.