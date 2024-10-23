تفاعلاً مع "سبق".. "المياه الوطنية" تعالج تسرُّباً تحت الأرض في "جفيجف الطائف"

وبيَّنت الشركة أن فرقها التشغيلية المختصّة قامت بمعالجة التسرُّب بعد صدور الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، ودعت عملاءها في حال وجود أيّ ملاحظاتٍ أو بلاغاتٍ، إلى التواصل عبر الفرع الإلكتروني (www.nwc.com.sa) عن طريق الرقم المجاني (8004411110)، أو من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية.