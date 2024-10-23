تفاعلاً مع "سبق".. "المياه الوطنية" تعالج تسرُّباً تحت الأرض في "جفيجف الطائف"

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع ما نشرته "سبق"، بعنوان "تسرب مياه تحت الأرض يهدد سكان جفيجف الطائف"، بأن فرق التشغيل والصيانة باشرت الموقع فور تسلُّم البلاغ، وتمّ تحديد موضع التسرُّب الذي اتضح أنه ناتجٌ عن انكسارٍ جزئي في أحد الخطوط الفرعية.
وأضافت الشركة، أنها عملت على استخراج التصاريح اللازمة من الجهات ذات الاختصاص؛ لتتمكن فرقها الفنية من تنفيذ أعمالها ومعالجة التسرُّب.
وبيَّنت الشركة أن فرقها التشغيلية المختصّة قامت بمعالجة التسرُّب بعد صدور الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، ودعت عملاءها في حال وجود أيّ ملاحظاتٍ أو بلاغاتٍ، إلى التواصل عبر الفرع الإلكتروني (www.nwc.com.sa) عن طريق الرقم المجاني (8004411110)، أو من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية.
وقدّمت شركة المياه شكرها لـ"سبق"، على حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تُسهم مع الشركة في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
وكانت "سبق" قد نشرت معاناة سكان حي الجفيجف -مخطط الملك فهد- في محافظة الطائف، من استمرار تسرُّب المياه بكميات كبيرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، نتيجة انكسارٍ بشبكة المياه تحت الأرض.