لتفادي "القاتلة".. مختص يقترح توزيع تمارين الطابور الصباحي بين الحصص

وتابع: "طلابنا يقضون من 60 : 80٪ من وقت الاستيقاظ في اليوم الواحد بالمدرسة وهي إما أن تكون عاملاً أساسيًا في تحسين الصحة أو العكس"، محذراً من أن الجلوس لفترات طويلة له دور في قصر القامة وحصول مشاكل في العظام والسمنة والأمراض المزمنة ويؤثر في خلايا الدماغ وقد يدمر كل خلايا جسم الإنسان، وهذا ينعكس سلبًا على أداء الطلاب الدراسي والتعليمي في المدرسة، داعياً إلى تعزيز فترة النشاط الرياضي أثناء اليوم الدراسي للطلاب والطالبات إلى فترتين على الأقل لمدة 15 دقيقة.