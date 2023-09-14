وزير الداخلية لمروجي المخدرات: "لن ينجو أحد كائنًا من كان"

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صرّح اليوم بأن الجهة المختصة بالوزارة تمكنت، من القبض على (5) مروجين: (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطنين يعملان في أحد القطاعات الأمنية، وهما: الرقيب أول فيصل عبدالسلام عصر، والرقيب سلطان هادي القحطاني، اتخذوا (3) أحياء بمدينة الرياض أوكارًا لترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم (74.6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.