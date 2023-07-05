رجل أعمال يُكرم الطبيبة "فزة الشمري" من "صحة حائل"

ثمّن رجل الأعمال راضي بن سنيد الشمري، موقف الطبيبة فزة بنت خلف الشمري، التي حظيت خلال انتدابها إلى المشاعر المقدسة خلال حج هذا العام بإشادة وثناء حاج عراقي خلال فترة مرضه.
جاء ذلك نظير ما قدمته مساعدة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل لتجربة المريض، ومركز 937 بصحة حائل، من رعاية صحية وعناية فائقة أثناء تنويم المريض في أحد مستشفيات المشاعر المقدسة؛ ما عكس صورة رائعة عن جهود وزارة الصحة، وما قدّمته لضيوف الرحمن من خدمات صحية عظيمة ومبهرة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
وقال "الشمري": "تفاعلًا مع موقف الممرضة السعودية فزة الشمري، من "صحة حائل" مع الحاج العراقي، والتي مثّلت أروع الأمثلة لبنات هذا الوطن وغير المستغربة، يسرّني أن أقدم لها إقامة 3 أيام في أحد الشاليهات التابعة لنا، شاملًا وجبات الإفطار والغداء والعشاء لها ولعائلتها الكريمة".
وأضاف رجل الأعمال: "كذلك التبرع لها بكوبونات بنزين لسيارتها الخاصة من محطة السنيد التابعة لنا، بحي الضاحية لمدة شهر كامل، وهذا أقل شيء نقدمه لها".
وردت الطبيبة فزة الشمري على هذا التكريم قائلةً: "راضي، يعطيك ألف عافية على المبادرة غير المستغربة من شخصكم الكريم والطيب، وليس مستغربًا منك.. وهديتك مقبولة، بيّض الله وجهك".
وأضافت: "هذا العمل مع الحجاج واجب وأقلّ ما أفعل، وكلنا يد واحدة في خدمة الحجاج وهذا البلد العظيم، اللهمّ أدم على هذه البلاد خدمة المسلمين في بلاد الحرمين، وأدم أمنها واستقرارها".
وكان حاج عراقي ظهر في مقطع فيديو، ونشرته "سبق" الاثنين الماضي، أشاد خلاله بما لقيه من عناية ورعاية صحية في المشاعر المقدسة، أثناء أدائه فريضة الحج هذا العام 1444هـ؛ قائلًا: إنه عاجز عن الشكر لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ولكل من وقف معه أثناء تواجده في أحد مستشفيات المشاعر المقدسة، وخصّ بالشكر إحدى منسوبات وزارة الصحة، فزة بنت خلف الشمري، المنتدبة من صحة حائل إلى المشاعر المقدسة.