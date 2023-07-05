رجل أعمال يُكرم الطبيبة "فزة الشمري" من "صحة حائل"

وكان حاج عراقي ظهر في مقطع فيديو، ونشرته "سبق" الاثنين الماضي، أشاد خلاله بما لقيه من عناية ورعاية صحية في المشاعر المقدسة، أثناء أدائه فريضة الحج هذا العام 1444هـ؛ قائلًا: إنه عاجز عن الشكر لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ولكل من وقف معه أثناء تواجده في أحد مستشفيات المشاعر المقدسة، وخصّ بالشكر إحدى منسوبات وزارة الصحة، فزة بنت خلف الشمري، المنتدبة من صحة حائل إلى المشاعر المقدسة.