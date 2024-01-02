جمعية نبضات تقيم فعالية "ساعة مشي" تحت شعار "نمشي.. لنحيا"

وعلاوة على ذلك، ستتضمن الفعالية عددًا من المشاركات والأجنحة، كجناح التثقيف الصحي الذي يعمل على تقديم المعلومة الطبية حيال أمراض القلب وسبل مكافحتها في المجتمع، وسيتم تقديم ذلك سواء من خلال المختصين، أو عبر الكتيبات والقصاصات التي سيتم توزيعها أثناء الفعالية.. كما سيكون هناك جناح للعروض المرئية، وعلى رأسها مقطع وثائقي عن أمراض القلب.