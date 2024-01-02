جمعية نبضات تقيم فعالية "ساعة مشي" تحت شعار "نمشي.. لنحيا"

سعيًا إلى تعزيز التثقيف الصحي، ونشر التوعية الطبية عن الأمراض القلبية وسبل الوقاية منها بين أفراد المجتمع، تقيم جمعية مكافحة أمراض القلب (نبضات) فعالية ساعة مشي تحت شعار "نمشي.. لنحيا"، وذلك يوم السبت 27-1-2024، الموافق 15-7-1445هــ، بجامعة الملك سعود، من الساعة الـ1 ظهرًا إلى الـ3 عصرًا.
وسيشارك مختلف أفراد المجتمع من كلا الجنسين في رياضة المشي لمدة ساعة واحدة، بمسافة تُقدَّر بخمسة كيلومترات.
وستتضمن الفعالية عددًا من المناشط الطبية، في مقدمتها الفحص الطبي من خلال العربة المتنقلة ذات الإمكانيات المتقدمة، إضافة إلى طاقم طبي من الكوادر البشرية ذات الخبرة والكفاءة.
وعلاوة على ذلك، ستتضمن الفعالية عددًا من المشاركات والأجنحة، كجناح التثقيف الصحي الذي يعمل على تقديم المعلومة الطبية حيال أمراض القلب وسبل مكافحتها في المجتمع، وسيتم تقديم ذلك سواء من خلال المختصين، أو عبر الكتيبات والقصاصات التي سيتم توزيعها أثناء الفعالية.. كما سيكون هناك جناح للعروض المرئية، وعلى رأسها مقطع وثائقي عن أمراض القلب.