عسير.. فعاليّة للمشي الجماعي تنطلق غدًا في ممشى الروضة بأبها

تنفذ هيئة تطوير منطقة عسير، برعاية من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، يوم غد الخميس، فعاليّة مشي جماعي في ممشى الروضة بمدينة أبها، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة السادسة مساءً .
يأتي البرنامج ضمن فعالية المشي لمسافات طويلة "قمم وشيم" التي تنظمها هيئة تطوير منطقة عسير بمشاركة فريق "رحالة الجنوب".
وتتضمن الفعاليّة روزنامة من البرامج الصحية المتنوعة ومن حملة للتبرع بالدم ومركز صحي متنقل "عربة"وفرق إسعافية راجلة ومركبات إسعافية، وعربة فحص كثافة العظام ومواد صوتية صحية عن المشي وفوائده وطرقه الصحيحة وتطعيم الإنفلونزا الموسمية وركن توعوي عن مرض السكري.
كما تشتمل الفعاليّات الصحية على ركن توعوي عن سرطان الأطفال وركن توعوي عن المشي ومبادرة "اعرف أرقامك"، وأثر الرياضة في تعزيز الصحة النفسية، وتوعية دوائية ( اسأل الصيدلي وخصوصًا أدوية الأمراض المزمنة)، وتوعية غذائية، والصحة النفسية والألعاب الإلكترونية #صحة_تك ، وتوعية عن ارتفاع ضغط الدم، واستشارات طبية متعددة.
يشارك في الفعاليّة فرع وزارة الرياضة وفرع الهلال الأحمر بمنطقة عسير والجهات الأمنية المعنية.
وتهدف فعاليّة مسار "قمم وشيم" إلى التعريف بالمنطقة وإبراز الممكنات الإستراتيجية ومكامن القوة في إستراتيجية عسير من أصالة وطبيعة وتعزيز ثقافة المشي لدى أفراد المجتمع، ونشر الوعي بأهمية الرياضة للحفاظ على الصحة، مع المحافظة على البيئة ونظافتها عند ممارسة الرياضة.