عسير.. فعاليّة للمشي الجماعي تنطلق غدًا في ممشى الروضة بأبها

تنفذ هيئة تطوير منطقة عسير، برعاية من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، يوم غد الخميس، فعاليّة مشي جماعي في ممشى الروضة بمدينة أبها، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة السادسة مساءً .