"الرقابة المجتمعية" بحائل تدعم دور القطاعات الحكومية في تنمية الموارد الشبابية

أكد المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة منطقة حائل المهندس سعود بن فهد آل علي أن مبادرة "الرقابة المجتمعية" التي تنظمها الأمانة تُسهم في تمكين المتطوع من التطوع في ثلاثة مسارات فقط هي: "المرافق العامة، والتشوه البصري، والحدائق العامة".