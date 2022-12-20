شاهد.. "حجز الشرائع" متنفس مريح ومناسب لممارسة رياضة المشي

يشهد حجز المركبات بالشرائع تواجدًا لمحبي رياضة المشي والهرولة من جميع أطياف المجتمع سواء الصغار أو الكبار، والرجال والنساء ومن أصحاب الهمم.
ووثقت "سبق" جانبًا من استمتاع زوار الموقع وممارستهم لرياضة المشي والجري خلال فترة العصر؛ نظرًا لأنه أكثر الأوقات هدوءًا من حيث قلة عدد المركبات الموجودة.
ويحتاج الموقع إلى إجراء أعمال صيانة بسبب وجود تشققات في الأرضيات، وهو ما يتسبب في سقوط كبار السن أو الأطفال ممن يقودون دراجاتهم، إضافة إلى توفير الصيانة اللازمة للجلسات على طرف الممشى؛ بسبب تكسر بعضها وصعوبة الوصول إليها؛ نظرًا لارتفاعها بالنسبة لبعض كبار السن.
ويتعمد بعض العمالة ممن يسكنون في الجهة المقابلة للحجز إتلاف الشبك المحيط به ليسهل عليهم الدخول والخروج، وعندما تنتهي الجهات المعنية من الإصلاح يُعيدون الكرّة من جديد.