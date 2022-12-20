شاهد.. "حجز الشرائع" متنفس مريح ومناسب لممارسة رياضة المشي

ويحتاج الموقع إلى إجراء أعمال صيانة بسبب وجود تشققات في الأرضيات، وهو ما يتسبب في سقوط كبار السن أو الأطفال ممن يقودون دراجاتهم، إضافة إلى توفير الصيانة اللازمة للجلسات على طرف الممشى؛ بسبب تكسر بعضها وصعوبة الوصول إليها؛ نظرًا لارتفاعها بالنسبة لبعض كبار السن.