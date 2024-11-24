استلمت السكن اليوم.. "الإسكان" تحقق حلم أسرة "مسن العارضة" بعد تقرير "سبق"

حققت وزارة الإسكان، ممثلة في "الصندوق العقاري"، حلم أسرة "مسن العارضة" اليوم، الذي نشرت "سبق " عن منزلها الشعبي الآيل للسقوط، بعد أن اخترقت الأمطار أسقفه وحولته إلى خطر يهدد حياتهم، حيث تم تسليمهم شقة جاهزة اليوم بمجمع العارضة السكني، وتم توقيع العقد النهائي.
جاء ذلك بعد نشر تقرير في صحيفة "سبق" بعنوان "الأمطار تسقط أسقف منزل مُسن مُقعد بـ"عارضة جازان" وتحوله إلى خطر يهدد الأرواح، حيث تم التحرك مباشرة من قِبل مكتب الضمان في العارضة وجمعية البر وفرع وزارة الإسكان، وتم مباشرة الحالة والرفع بأحقيتها بسكن قبل أن يصدر قرار بمنحهم شقة في مجمع العارضة السكني، أكبر وأضخم المجمعات السكنية في المنطقة، والذي يتكون من تسعة أبراج.
وكانت "سبق" نشرت تقريرًا تناولت فيه حال الأسرة بعد أن حولت الأمطار التي تشهدها محافظة العارضة منزلهم الشعبي المتهالك إلى خطر بعد أن أسقطت أجزاءً من أسقفه، وتسربت عبر جدرانه المهترئة القديمة، ووقفت الأسرة المكونة من أب وأم وابنهما الوحيد والتي تعتمد على الضمان وراتب تقاعدي، مكبلة الأيدي نظرًا لوضعها المعيشي، خصوصًا أن بناء منزل يحتاج إلى مبلغ كبير يفوق قدرتها.
وناشد مواطنون وقتها، عبر الصحيفة، جمعية البر بالعارضة والضمان والإسكان التنموي، بمنح الأسرة سكنًا ضمن المشروع الذي أوشك على الانتهاء ويضم شققًا والواقع خلف مبنى "بلدية العارضة".