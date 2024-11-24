استلمت السكن اليوم.. "الإسكان" تحقق حلم أسرة "مسن العارضة" بعد تقرير "سبق"

وكانت "سبق" نشرت تقريرًا تناولت فيه حال الأسرة بعد أن حولت الأمطار التي تشهدها محافظة العارضة منزلهم الشعبي المتهالك إلى خطر بعد أن أسقطت أجزاءً من أسقفه، وتسربت عبر جدرانه المهترئة القديمة، ووقفت الأسرة المكونة من أب وأم وابنهما الوحيد والتي تعتمد على الضمان وراتب تقاعدي، مكبلة الأيدي نظرًا لوضعها المعيشي، خصوصًا أن بناء منزل يحتاج إلى مبلغ كبير يفوق قدرتها.