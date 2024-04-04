تخفيض "المخالفات المرورية": حرص على السلامة المرورية للفرد والمركبة والطريق

ويرمي تخفيض المخالفات الجديد إلى أعباء تراكم المخالفات على المخالفين، التي وصلت إلى مبالغ كبيرة دفعت بالبعض منهم إلى الدخول في قائمة المتعثرين وعطلت كثيرًا من مصالحهم من إجراءات استخراج الرخصة المرورية للأفراد ورخص سير السيارات، ونقل السيارات واستخراج الجوازات وغيرها من الخدمات التي لا يستغني عنها الأفراد.