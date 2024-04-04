تخفيض "المخالفات المرورية": حرص على السلامة المرورية للفرد والمركبة والطريق

يأتي إعلان وزارة الداخلية تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50 في المائة من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ليؤكد حرص القيادة حفظها الله على كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
ويرمي تخفيض المخالفات الجديد إلى أعباء تراكم المخالفات على المخالفين، التي وصلت إلى مبالغ كبيرة دفعت بالبعض منهم إلى الدخول في قائمة المتعثرين وعطلت كثيرًا من مصالحهم من إجراءات استخراج الرخصة المرورية للأفراد ورخص سير السيارات، ونقل السيارات واستخراج الجوازات وغيرها من الخدمات التي لا يستغني عنها الأفراد.
وتؤكد الأنظمة الجديدة أن البعد الأهم هو الحرص على سلامة قائد المركبة وسيادة النظام والحفاظ على الأرواح والممتلكات لجميع مستخدمي الطرق لأجل السلامة المرورية بعناصرها الثلاثة (البشر، المركبة، الطريق)، والحد من وقوع الحوادث المرورية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات وأمن البلاد ومقوماته البشرية والاقتصادية.
يُذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله، أعلنت وزارة الداخلية تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50 %) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50 %) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25 %)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.