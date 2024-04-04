السلامة المرورية أولاً.. هكذا تحقق مبادرة "تخفيض المخالفات" هدف رؤية 2030

ذلك الإدراك بأهمية السلامة المرورية، وكون المخالفات وسيلة لتحقيق ذلك، انعكس عميقًا بتنفيذ وزارة الداخلية توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وذلك بتخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50 %) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.